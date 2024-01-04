Mossad’a operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.



Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi