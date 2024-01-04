Mossad’a operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 kişi, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi.

Mossad’a operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın, ’de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında talimatı verildi.

Mossad’a operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - 1

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...