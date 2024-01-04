Mossad’a operasyonda gözaltına alınanların sorgusu başladı

EMNİYET SORGULARI BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 34 şüpheli daha sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltındaki şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik eylem hazırlığında olan Mossad’la irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon talimatı vermişti.



Başsavcılığın soruşturmasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edilmişti.