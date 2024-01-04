Mossad’a operasyonda gözaltına alınanların sorgusu başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki 34 kişi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.

Mossad’a operasyonda gözaltına alınanların sorgusu başladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın, ’de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında talimatı verildi.

Mossad’a operasyonda gözaltına alınanların sorgusu başladı - 1

EMNİYET SORGULARI BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 34 şüpheli daha sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltındaki şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik eylem hazırlığında olan Mossad’la irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon talimatı vermişti.

Başsavcılığın soruşturmasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edilmişti.

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