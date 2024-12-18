Motokurye cinayetine 6 yıl hapis talebi

Çankaya ilçesinde Görkem Memduh Yaşin yönetimindekiotomobil, kavşakta Mustafa Arıcan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Restoranda motokurye olarak çalışan Mustafa Arıcan, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak sürücü hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ankara 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan bilirkişi raporunda hız sınırı 50 kilometre olan yolda sürücünün 70 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Raporda sürücünün yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu, motokurye Mustafa Arıcan'ın ise yüzde 25 kusurunun bulunduğu bildirildi.



"AKLIM ANNEMDEYDİ"



Sürücü Görkem Memduh Yaşin, iddianamedeki ifadesinde, sola dönüşte yanan kırmızı ışığı görmediğini, annesinin yeni ameliyat olduğunu, aklının kaza sırasında annesinde olduğunu belirtti. İlk duruşmada sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.