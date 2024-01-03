Motokurye Feridun'un ölüm anı kamerada

İstanbul Başakşehir'de motokurye Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Motokurye Feridun'un ölüm anı kamerada

'da 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halindeki kamyon şoförü F.K, kör noktada kalarak kamyonun önüne geçen motokurye Feridun Kaplaner'e çarparak ezdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförünün olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle kaza yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi.

Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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