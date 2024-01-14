Motokurye gibi giyinen "torbacı" yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M. isimli bir şüphelinin motokurye gibi giyinerek Bornova'da ve Konak'ta motosiklet ile uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine, hareket geçen ekipler E.M.'yi Konak'ta yakaladı. Üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada, bir miktar esrar ile yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, savcılık izni ile E.M.'nin evine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada yaklaşık 200 gram esrar, 906 adet yeşil reçeteye tabi hap, esrar öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 TL ile 200 dolar nakit para ele geçirildi.



"Torbacı" olarak tabir edilen şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin