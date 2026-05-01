Motokurye, polislerin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu

Kentte, bir motokuryenin trafikte seyir halindeyken nefes borusuna bir cisim kaçtı. Bu sırada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kavşakta görev yapan trafik polislerini gören motokurye , polis ekiplerinden işaret ile yardım istedi.



Kavşakta görev yapan polis ekipleri tarafından ‘heimlich’ manevrası ile motokuryenin soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı.



Görüntülerde, motokuryenin boğazına cisim kaçtığını fark eden polis ekiplerinin de hızla müdahale ederek, ‘heimlich’ manevrası yaptıkları anlar yer aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.” denildi.