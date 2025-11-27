Motokuryenin arkadaşlarından kasklı dayak

Beylikdüzü'nde motosikletli kuryeye laf atan adam, kaskla dövüldü.

Olay, dün gece Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Avrupa Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre bir kişi yolda ilerleyen motokuryeye laf attı. Bunun üzerine motokuryeyle laf atan kişi arasında tartışma çıktı.

Adam motokuryeye saldırırken, motokuryenin haber vermesi üzerine arkadaşları olay yerine geldi.

Kavgaya karışan gruptakilerden biri kuryeye saldıran kişiye kaskla vurdu.

Yumruklarla da dövülen adam yere düştü.

Motokurye ve arkadaşları olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan adama müdahale etti.