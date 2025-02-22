Motokuryenin şüpheli ölümü
İstanbul Esenyurt'ta 33 yaşındaki motokurye Özay Şaşkın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1505 Sokak'taki binanın giriş katında oturan motokurye Özay Şaşkın'dan bir süredir haber alınamaması üzerine emlakçı, anahtarla daireye girdi.
Şaşkın'ı hareketsiz bulan emlakçının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi.
Motokuryelik yaptığı öğrenilen Özay Şaşkın'ın cesedi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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