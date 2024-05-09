Motokuryenin talihsiz sonu: Başı çöp konteynerine çarptı

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kurye Mustafa Uğur’un Barış Bulvarı’na dönmek isterken kontrolünü yitirdiği 55 GM 771 plakalı motosiklet devrildi.
BAŞINI ÇÖP KOYTEYNERİNE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.
Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Çevre esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
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