Motokuryenin talihsiz sonu: Başı çöp konteynerine çarptı

Samsun'da kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu başı çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

Motokuryenin talihsiz sonu: Başı çöp konteynerine çarptı

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kurye Mustafa Uğur’un Barış Bulvarı’na dönmek isterken kontrolünü yitirdiği 55 GM 771 plakalı motosiklet devrildi.

Motokuryenin talihsiz sonu: Başı çöp konteynerine çarptı - 1 Motokurye Mustafa Uğur

BAŞINI ÇÖP KOYTEYNERİNE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. 

Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

Çevre esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...