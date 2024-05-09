Motokuryenin talihsiz sonu: Başı çöp konteynerine çarptı

BAŞINI ÇÖP KOYTEYNERİNE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ



Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.