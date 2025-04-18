Motor arızalandı: Dumanlar paniğe neden oldu

Bursa’da belediye otobüsünün motor kısmındaki arıza paniğe neden oldu. Dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Motor arızalandı: Dumanlar paniğe neden oldu

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsünün motor kısmında çıkan arıza nedeniyle araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

Olayı fark eden şoförü hemen aracı sağ şeride çekip 112 ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince dumanlara müdahale edildi.

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