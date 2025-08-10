Motor tutkunu fenomen geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.

Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.

Narin'den geriye motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

