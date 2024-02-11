Motor yangını aracı kül etti

Bursa’da seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Trafikte sürücüsünün idaresindeki bir otomobil orta şeritte ilerlerken motor kısmından arıza yaptı.
Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakınca araç sahibi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Fakat tüm müdahalelere rağmen araç alev topuna dönen aracı, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi
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