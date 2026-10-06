Motorine 4,95 TL'lik indirim geldi. Gece yarısı tabelalar değişti

Petrol fiyatlarında düşüş sürürken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.



Motorinde litre başına 4,95 liralık indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Motorine gelen indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 TL'ye kadar düştü.



Bu fark 17 Eylül'de 20 TL'ye kadar çıkmıştı.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin fiyatları İstanbul'da 90,09 liraya, Ankara'da 91,16 liraya, İzmir'de 91,47 liraya, doğu illerinde ise 92,89 liraya düştü.



BENZİN FİYATLARI NE KADAR?



Benzin fiyatları ise İstanbul'da 84,65 liraya, Ankara'da 85,6 liraya, İzmir'de 85,89 liraya, doğu illerinde ise 87,23 liraya düşmesi bekleniyor.