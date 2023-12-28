Motorlu testere ile odun keserken eşinin kolunu kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi'nde yaşayan İbrahim G. (45), evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. (41) de kendisine yardım etmeye çalıştı.

İbrahim G.’nin elinden kayan motorlu testere bu sırada odunları tutan eşinin sol koluna isabet etti. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.