Motorlu testereye elini kaptırdı

Bursa'da İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında Yavuz T. (62) ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini motorlu testereye kaptırdı.

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.