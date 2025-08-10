Motoru arızalandı, sürüklenmeye başladı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Silivri açıklarında arızalanan teknedekileri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Olay 12.30 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi.
Motor arızası yapan özel bir tekne, akıntıda sürüklenmeye başladı.
Teknedeki iki kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Sahil Güvenlik teknesine bağlanan özel tekne, kıyıya çekildi.
