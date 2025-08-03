Motorundan tutuştu, alev topuna döndü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı TIR, kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da seyir halindeki bir TIR, alev alev yandı.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan-Reyhanlı yolu mevkisinde yaşandı.
Seyir halde olan TIR, motor kısmından yanmaya başladı.
Kısa sürede yangının büyümesiyle TIR, alevlere teslim oldu.
TIR'ın yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Çıkan yangında alevlere teslim olan TIR kullanılamaz hale geldi.
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