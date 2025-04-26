Motosiklet alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki motosiklette henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından duman çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, yol üzerinde durdu ve motosikletten indi. Kısa süre içinde motosiklet alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Etrafı dumanlar kaplarken, sürücü en yakın iş yerinden yangın tüpü alıp, alev alev yanan motosiklete müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Yangının ardından motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

