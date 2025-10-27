Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: İki arkadaş hayatını kaybetti

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet bulvar üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet aydınlatma direğine çarparak savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ağır yaralanan Gökhan Güney (41), ve Mevlüt Tefçi (38) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan iki arkadaşta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki arkadaşın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

