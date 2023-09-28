Motosiklet, beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Aykan Seyitoğulları idaresindeki motosiklet, Ali Poçan yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten metrelerce savrulan ve başlarında kask bulunmayan sürücü Aykan Seyitoğulları ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Gelişmiş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Seyitoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Gelişmiş ise müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Gelişmiş'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Beton mikseri sürücüsü Poçan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

​Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.