Motosiklet can aldı

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi mevkisinde İbrahim Özgan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.