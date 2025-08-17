Motosiklet can aldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü öldü.

Motosiklet can aldı

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi mevkisinde İbrahim Özgan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...