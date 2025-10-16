Motosiklet çaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 16 yaşındaki Muhammet Sait Büker yönetimindeki motosiklet, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında köprüden çaya düştü.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Büker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Y. M.K. ise Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

