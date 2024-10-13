Motosiklet denetimi: 581 bin lira ceza

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 141 sürücüye 581 bin 559 lira para cezası verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme, ilçe emniyet müdürlükleri ve ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde motosikletli sürücülere yönelik şok uygulama yapıldı.



Denetimde kontrol edilen 756 motosiklet sürücüsünden 141'ine Karayolları Trafik Kanunu'nun "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "plaka takmamak", "abart egzoz", "ters yönden ilerlemek" ve "motosikleti yaya yolunda kullanmak" maddelerinden toplamda 581 bin 559 lira para cezası verildi.



Uygulamada, 22 motosiklet de trafikten men edildi.