Motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Aydın Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nazilli'de G.A. (41) idaresindeki motosiklet, Altıntaş Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki parke taşına takıldı.

Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

