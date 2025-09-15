Motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
Aydın Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nazilli'de G.A. (41) idaresindeki motosiklet, Altıntaş Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldaki parke taşına takıldı.
Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Aydın Nazilli