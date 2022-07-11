Motosiklet, güvenlik şeridindeki otomobile çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, Eyüpsultan, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AHC 116 plakalı otomobil, Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiine geldiği anda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Sürücü de yardım beklemek için aracını emniyet şeridine çekti.

Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile ok gibi saplandı.



Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ile çarptığı otomobildeki 2 çocuğun durumlarının ciddiyetini koruduğu, anne ve babasının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.



Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.



Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.