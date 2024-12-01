Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 kişi yaralandı
Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hakan Yılmaz idaresindekimotosiklet, Mete Yol yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Hakan Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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