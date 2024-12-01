Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 kişi yaralandı

Samsun'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 kişi yaralandı

Kaza, 'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hakan Yılmaz idaresindekimotosiklet, Mete Yol yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüsü Ahmet Hakan Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı

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