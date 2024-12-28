Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: Sürücü yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi’nde 4517 sokakta meydana geldi. Gökmen Kocaoğlu’nun kullandığı motosiklet, aynı istikamette giden Kadir Yahşi’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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