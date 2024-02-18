Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Gürkan E., Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde park halindeki bir motosikleti çaldı. Durumu fark eden motosiklet sahibi polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Yapılan incelemelerin ardından motosikleti çalanın Gürkan E. olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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