Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Adana’da bir kişi park halindeki motosikleti çaldı. Motosiklet hırsızı polis tarafından yakalandı.

Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Gürkan E., 'nın Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde park halindeki bir motosikleti çaldı. Durumu fark eden motosiklet sahibi polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından motosikleti çalanın Gürkan E. olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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