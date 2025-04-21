Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı
Fotoğraf: Arşiv

'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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