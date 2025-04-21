Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14 gözaltı
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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