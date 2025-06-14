Motosiklet, İETT otobüslerinin arasına sıkıştı

Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde İddiaya göre, motosiklet sürücüsü iki İETT otobüsünün arasında seyrederken, otobüsler tarafından sıkıştırıldı.

İETT otobüslerinin arasında kalan sürücü sıkışmanın etkisiyle bir otobüse çarptı ardından motosikletle birlikte devrildi.

MOTOSİKLET, İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Motosiklet devrilince yanında seyreden diğer İETT otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.