Motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur- Antalya Çevre yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya yönüne gitmekte olan İsmail P. (44) idaresindeki 15 SE 276 plakalı motosiklet, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak, Mehmet C. (72) idaresindeki bisiklete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İsmail P. ile Mehmet C. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



