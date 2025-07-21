Motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ölü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'da Cumali E. (33) yönetimindeki motosiklet, Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Cumali E., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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