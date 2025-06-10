Motosiklet ile minübüs kafa kafa çarpıştı: 2 ölü
Van'ın Özalp ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Çaldıran karayolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Davut Elmas yönetimindeki motosiklet ile Sultan Şahin yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosikletli Davut Elmas (23) ile arkasında oturan Emre Elmas (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tedbir amacıyla yolu trafiğe kapatırken cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.
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