Motosiklet ile otomobil çarpıştı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Harmancık yolu Tavşanlı istikametinde meydana geldi.
Harmancık istikametinden Tavşanlı yönüne giden M.Y. idaresindeki motosiklet ile önünde aynı istikamete seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.T.A. yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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