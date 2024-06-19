Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde B.Y., idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet ile A.Ü., idaresindeki 06 DN 6191 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.Y., ile motosiklette bulunan M.M.A., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan B.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





