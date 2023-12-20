Motosiklet ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Antalya'da Çağlayan Mahallesi'nde 15 yaşındaki Tolga Y.’nin kullandığı motosiklet aynı istikamette gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilin olay yerinden ayrıldığı belirlendi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobili lastikleri patlamış olarak buldu.



Yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,44 promil alkollü olduğu, her iki araç sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.



SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI



Kazanın ardından alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü olarak araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulandı.



15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 28 bin 634 TL para cezası uygulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin