Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Samsun'da trafik kazası

Samsun’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Samsun'da trafik kazası

’un İlkadım ilçesinde B.S. idaresindeki motosiklet, M.Y.yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.S.ile yanında bulunan B.S. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...