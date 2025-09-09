Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Samsun'da trafik kazası
Samsun’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde B.S. idaresindeki motosiklet, M.Y.yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü B.S.ile yanında bulunan B.S. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
