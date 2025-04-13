Motosiklet ile trafikte şov yapan sürücüye ceza yağdı
Ordu'da, motosikleti ile trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 306 TL para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücünün motosikleti ile tehlikeli hareketler yaptığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü H.B.K.'ye 6 maddeden toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı.
EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK ALINDI
Motosiklet sürücüsünün ehliyeti ise iki ay süreyle geçici olarak geri alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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