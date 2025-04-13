Motosiklet ile trafikte şov yapan sürücüye ceza yağdı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücünün motosikleti ile tehlikeli hareketler yaptığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü H.B.K.'ye 6 maddeden toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı.

EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK ALINDI

Motosiklet sürücüsünün ehliyeti ise iki ay süreyle geçici olarak geri alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.