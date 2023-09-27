Motosiklet ile yaya geçidinden geçerken canından oldu

Muğla'da, motosikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan genç kadına hızla gelen bir başka motosiklet çarptı. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada genç kadın hayatını kaybetti.

Motosiklet ile yaya geçidinden geçerken canından oldu

'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Fethiye ilçesi, Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Orhan (63) yönetimindeki 27 APS 245 plakalı , yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan (28) yönetimindeki 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli, 1 çocuk annesi Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği, diğer sürücü Orhan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Mehmet Orhan Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zehra Kılıçaslan'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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