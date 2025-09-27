Motosiklet kamyona arkadan çarptı:  Sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Uşak karayolu Ortaköy kavşağında, İ.D. (39) idaresindeki kamyon, lastiği patladığı için yol kenarında beklerken, aynı istikamette ilerleyen Ercan Özcan (48) yönetimindeki motosiklet arkadan çarptı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Özcan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İ.D.’nin ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldüğü öğrenildi.

