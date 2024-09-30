Motosiklet kazaları raporu: 8 ayda 75 bin ölüm ya da yaralanmalı kaza meydana geldi

Yollarda sayıları 6 milyona yaklaşan ve giderek artan motosikletler, ölümlü ve yaralanmalı kazalara da sıklıkla karışıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 2024 Ağustos sonu itibariyle, motosiklet sürcülerinin karıştığı 75 bine yakın ölümlü ya da yaralanmalı kaza meydana geldi.

Neredeyse her 3 kazanın ikisinde, motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu belirtildi.



Trafik verilerine göre kazaların dörtte üçünden fazlası da şehir merkezlerinde meydana geliyor. Kazaların bir bölümünü de elektrikli bisiklet ve scooter tipi araçlar kullananlar yapıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya mesajında son bir haftada iki milyon yedi yüz bine yakın aracın denetlendiğini, 474 binden fazla ceza kesildiğini de açıkladı.

