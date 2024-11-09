Motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Akif Karaduman'ın (22) kullandığı 45 APK 523 plakalı motosiklet, gece saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı’nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Yola savrulan Karaduman ile motosikletteki Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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