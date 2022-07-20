Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, yaşam savaşını kaybetti

Haberler - DHA 20.07.2022 - 18:22
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Furkan Yaşar yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan Burhan Balcı ile Ferhat Yaşar taburcu edilirken, Furkan Yaşar yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.