Motosiklet kazasında yaralanmıştı! Sıla'dan acı haber

Kaza, 28 Aralık’ta Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak’ta meydan geldi. Evden yemek almak için çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada Pehlivanoğlu ağır yaralandı.



Sıla Pehlivanolğu, çağırılan ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pehlivanoğlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Sıla Pehlivanoğlu için Saray Avluları Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda kişi katıldı. Arkadaşları, Sıla Pehlivanoğlu'nun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Sıla Pehlivanoğlu cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.