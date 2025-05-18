Motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı. Kazada yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Toslak, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen 5'inci günde hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesi Abdülhamidhan Camii'nden düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Şehrin tanınan saf ve temiz simalarından biri olarak bilinen Toslak'ın motosikletin çarpmasına ilişkin kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, Toslak'ın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve o sırada seyir halindeki bir motosikletin çarptığı görüldü. Kaza sonrası yerde savrulan Toslak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.