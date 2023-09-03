Motosiklet kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yatan genç motosikletliye çevredeki diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.



Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.



Yaralı genç Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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