Motosiklet kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendi

İstanbul Kartal'da sahil yolu üzerinde hız yapan bir motosikletli, motorun hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklendi. Başka araçlara çarparak durabilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendi

Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde ismi ve motorunun plakası öğrenilemeyen sürücü diğer motorcu arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kullandığı motosikletin hâkimiyetini kaybetti ve motosikletle birlikte sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 metre sürüklenen genç sağ şeritteki park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Motosiklet kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendi - 1

Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yatan genç motosikletliye çevredeki diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Yaralı genç Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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