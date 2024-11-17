Motosiklet minibüsün altına girdi: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet minibüsün altına girdi: 1 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki panelvan minibüs ile S.Ç. yönetimindeki  plakalı motosiklet çarptı.

Kazada minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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