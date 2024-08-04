Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adıyaman'da Beytullah Cerikçi (26), idaresindeki 02 ADM 217 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında önünde seyreden Ali Ş., idaresindeki 02 ABA 954 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Beytullah Cerikçi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cerikçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.