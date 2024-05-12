Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa'da bir motosiklet seyir halindeyken otomobile çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, 03:00 sıralarında 'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ediz Ü. motosikleti ile seyir halindeyken, Ferhat S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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