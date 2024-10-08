Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Olof Palma Bulvarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çıkan Y.B. idaresindeki 42 GB 848 plakalı otomobile yaya yolu üzerinden ters istikamete seyir halinde olan B.Y.B. idaresindeki 42 AOG 564 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arka koltukta oturan F.B. yola savrularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından motosiklet otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

